Juventus, Sarri in bilico: Agnelli avrebbe già individuato il suo sostituto

Nonostante la stagione positiva in casa Juventus le cose non sembrano andare molto bene e il problema sembra essere Maurizio Sarri. Nelle scorse settimane, infatti, i tifosi hanno espresso il proprio malessere verso l’ex allenatore del Napoli ed anche i calciatori sembrano essere sulla medesima linea.

Secondo quanto evidenziato da 7Gold, infatti, alcuni calciatori simbolo della rosa bianconera avrebbero incontrato la dirigenza nel nome di Fabio Paratici ed avrebbero espresso il proprio malumore, in nome della squadra, per Maurizio Sarri. In particolare, i giocatore non sarebbero molto d’accordo con le idee tattiche dell’attuale allenatore della Vecchia Signora.

Sulla stessa linea sembra essere anche la dirigenza bianconera, la quale sarebbe pronta a revocare dall’incarico l’ex mister del Napoli già nelle prossime settimane. In particolare, in caso di uscita dalla Champions, Andrea Agnelli starebbe pensando ad un clamoroso colpo di scena.

Come sottolineato nel suo editoriale sul portale Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni scrive del futuro di Maurizio Sarri evidenziando il possibile esonero.

Bucchioni, inoltre, rivela come la società bianconera avrebbe già individuato il successore di Maurizio Sarri e il nome sarebbe quello dell’ex Massimiliano Allegri. Andrea Agnelli, quindi, sarebbe pronto a fare un passo indietro e richiamare proprio l’allenatore che, negli ultimi cinque anni, ha portato a casa cinque Scudetti e due finali di Champions League. Per Maurizio Sarri, comunque, sarebbe un duro colpo da digerire.