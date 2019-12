Juventus, si ferma Alex Sandro: il brasiliano e Szczesny in dubbio per la finale di Supercoppa

Il terzino della Juventus costretto al cambio a pochi minuti dal termine, è in dubbio per la sfida con la Lazio così come Szczesny

La Juventus liquida senza troppa fatica la Sampdoria di Claudio Ranieri e mantiene la testa della classifica. I bianconeri vincono a Marassi 2-1 grazie alle reti di Dybala e Cristiano Ronaldo, in mezzo il momentaneo pareggio di Caprari. A tenere in ansia, però, lo staff bianconero sono le condizioni di Alex Sandro, sostituito a pochi minuti dal termine per un problema muscolare.

LE PAROLE DI SARRI – Il tecnico al termine della gara ha parlato delle condizioni del brasiliano e di Szczesny svelando importanti novità:

“Alex Sandro? Non so ancora, sembra un affaticamento. Mi ha detto che pensa non sia nulla. A primo impatto non sembra un infortunio serio. Szczesny? Speriamo di recuperarlo, è fermo da quattro giorni. Sarà decisivo l’allenamento di domani”.

ALTERNATIVE – Nel caso entrambi non dovessero farcela per la finale di Supercoppa con la Lazio, in programma domenica alle 17:45 in Arabia Saudita, Sarri affiderà la porta della Juventus a Buffon e la corsia di sinistra a De Sciglio.