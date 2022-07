Juventus, tra lo stallo per Zaniolo e Arnautovic che chiede la cessione

Il mercato della Juventus sembra essersi acceso. Nicolò Zaniolo resta in attesa, mentre Marko Arnautovic sembra volere il bianconero

Dopo il doppio colpo Angel Di Maria-Paul Pogba, la Juventus rilancia con Andrea Cambiaso. Il giocatore ormai ex Genoa è arrivato oggi a Torino per le visite mediche, ma i bianconeri non sembrano volersi fermare qui.

Infatti, ci sarebbe la volontà da parte dei dirigenti della Vecchia Signora di chiudere altri colpi. Si attende per Nicolò Zaniolo, ma intanto sembrano esserci novità per il vice Vlahovic. Marko Arnautovic avrebbe chiesto la cessione al Bologna. Un fulmine a ciel sereno, che aprirebbe clamorosamente la trattativa per un suo arrivo in bianconero.

La situazione

Per Zaniolo resta lo stallo, con l’ultima offerta bianconera che sembra essere quella vociferata di 10 milioni per il prestito oneroso più un obbligo di riscatto da 35 milioni massimo. 45 milioni complessivi, insomma, su cui Roma e Juventus starebbero lavorando. La trattativa sembra potersi concludere con esito positivo, ma continua a sembrare piuttosto lunga.

Per Marko Arnautovic, invece, il Bologna sembra aver chiuso la porta qualche settimana fa. Nonostante sia ritenuto incedibile, però, negli ultimi giorni sembrerebbe essere arrivata la botta a sorpresa: l’austriaco vorrebbe essere ceduto. Il giocatore è reduce da un’ottima stagione e non vorrebbe perdere il treno Juventus, tanto che avrebbe già chiesto ai felsinei di agevolare la sua cessione proprio in bianconero. Il calciatore vuole giocarsi le proprie chances, anche perché sembra essere il suo possibile ultimo grande contratto a ormai 33 anni, per provare a vincere qualcosa in più nella propria carriera.