Juventus, Tudor nuova idea per la panchina

A fine stagione Massimiliano Allegri potrebbe salutare la Juventus, con Igor Tudor che potrebbe prendere il suo posto sulla panchina bianconera

La Juventus potrebbe cambiare allenatore nelle prossime settimane. Dopo una stagione difficile la squadra torinese non è sicura che Massimiliano Allegri sarà l’allenatore della prossima annata e si parla già di diverse opzioni in vista di sedersi sulla panchina bianconera nella stagione 2023-2024.

Tuttosport ha indicato un’opzione concreta. Si tratta del croato Igor Tudor, che nell’ultima stagione è stato allenatore dell’Olympique Marsiglia, che lascerà presto, e che ha avuto esperienze anche all’Hellas Verona oltre ad essere stato assistente di Andrea Pirlo alla Juventus.

Aveva snobbato la Serie A

Difficile un arrivo, o almeno un ritorno, in Serie A dopo quello che ha detto qualche mese fa. Infatti, Tudor disse: “Qui c’è il Psg, che in Italia non ha equivalenti, perché oggi è sopra Inter o Juve. Poi ci sono tre o quattro squadre che, in termini di rosa, possono avere più qualità in Italia, rispetto ai pari francesi. Ma dal sesto all’ultimo posto qui sono più forti. Se domani c’è Empoli-Strasburgo, lo Strasburgo vince con largo margine; Reims contro La Spezia, il Reims vince con largo margine. Quando tu vai a giocare a Reims, vedi tre o quattro giocatori che vorresti portare con te, stessa cosa a Strasburgo, mentre se sono l’Inter e gioco a Empoli o La Spezia, non prendo nessuno. In Italia c’è un gap che in Francia non trovi.” Parole che lasciano intendere come l’allenatore possa, alla fine, non accettare la panchina bianconera. Tutto è però possibile.