PSG, ennesimo assalto per Mourinho?

Le trattative potrebbero prendere uno slancio dopo la finale di Europa League persa da parte della Roma contro il Siviglia

Il Paris Saint Germain è pronto a fare un salto nel mercato degli allenatori ingaggiando José Mourinho come nuovo manager per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da UOL Esporte, il tecnico portoghese prenderà il posto di Christophe Galtier, che lascerà il club parigino dopo una stagione deludente in cui è stato eliminato negli ultimi 16 di UEFA Champions League.

La notizia del possibile passaggio di Mourinho al PSG ha generato una grande aspettativa tra i tifosi e il mondo del calcio in generale. L’allenatore portoghese è noto per la sua esperienza e la sua capacità di costruire squadre competitive. Con il suo arrivo, il club francese intende avviare un nuovo progetto con l’obiettivo principale di vincere la Champions League.

José Mourinho vicino a diventare allenatore del PSG

Secondo quanto riportato, le trattative potrebbero prendere slancio dopo la finale di Europa League persa dalla Roma. L’ingaggio di Mourinho comporterebbe la rottura del legame con la Roma un anno prima della scadenza del contratto, prevista per il 2024. Tuttavia, il fascino della gestione del PSG e l’opportunità di guidare un progetto ambizioso per vincere la Champions League potrebbero essere un motivo sufficiente per Mourinho per prendere questa decisione. Il PSG ha dimostrato negli ultimi anni la sua determinazione a diventare un punto di riferimento europeo e l’arrivo di Mourinho sarebbe un ulteriore passo avanti in questa direzione. Con una rosa di stelle e risorse finanziarie importanti, il club francese cercherà di combinare talento ed esperienza con l’allenatore portoghese.