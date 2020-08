Kappa, un marchio simbolo dei millennials (e non solo)

Dal 1968 ad oggi Kappa offre lo stile casual per eccellenza

Negli ultimi anni il logo Kappa ha avuto quasi una rinascita. L’iconico brand tipico dello stile anni ’90 era sconosciuto sino a qualche anno fa ai giovanissimi. I millennials – così i nati dal 1981 al 1996 – non conoscevano infatti il brand prima che la modella-influencer californiana Kendall Jenner non indossasse una maglietta vintage del brand.

Una strategia perfetta grazie alla quale il brand Robe di Kappa torna in auge, al pari dei suoi esordi negli anni ’70.

Tuttavia, come giusto che sia, i tempi cambiano ed un brand per sopravvivere deve reinventarsi.

Per essere sempre al passo coi tempi, i produttori di Kappa abbigliamento devono confrontandosi periodicamente con la società di riferimento perché solo così si può proporre un prodotto che sia innovativo ma che tenga conto delle tendenze dei giovani.

Ad esempio, nel lontano 1968 i ragazzi ad un certo punto chiedono una maglia che non sia di lana, il brand propose in generale dei capi di abbigliamento più leggeri, dai pantaloni ai jeans divenendo questi ultimi simbolo di moda casual amata dai giovani.

Robe di Kappa, il Made in Italy per eccellenza

Nel 1969 alla morte di Davide Vitale, il fondatore del brand, il figlio Maurizio che prenderà le redini del padre, gli dedicherà il nome del brand. Kappa infatti verrà perfezionato e modificato in “Robe di Kappa”, robe ossia i capi prodotti che saranno solo ed esclusivamente Made in Italy.

Anche il logo del brand si evolve; ancora oggi Robe di Kappa è contraddistinto da un logo che rappresenta due ragazzi che sembrano seduti ai muretti, tendenza soprattutto dei decenni ormai passati. La scelta del logo non è casuale, diventa piuttosto simbolo di libertà nello stare insieme.

Kappa ancora oggi è simbolo dei vestiti dedicati per il tempo libero e anche per lo sport nonché sponsor delle massime squadre di serie A, come la Juventus negli anni ’90 e la più recente Roma Calcio.

A tal proposito, occorre fare una distinzione tra i kit da calcio e l’abbigliamento correlato al calcio; quest’ultimo è indossato dai millennials, aumentano a dismisura gli appassionati di streetwear in tutto il paese. Avere nel proprio guardaroba almeno qualche abbigliamento streetwear è un must tant’è che non sorprende che il valore del mercato continui ad aumentare.

Quindi, con una popolazione in crescita di fanatici dello streetwear, è logico che un certo numero di aziende siano spuntate per soddisfare tale richiesta e Robe di Kappa è una conferma da decenni.

L’abbigliamento streetwear amato dagli influencer

La 24enne Kendall Jenner, come già accennato, ha pubblicato uno snap ai suoi 113 milioni di follower su Instagram abbandonando i suoi outfit aderenti a favore dei pantaloni della tuta Kappa.

Ancor prima, il marchio era stato amato dagli appassionati di sport e dalla band femminile All Saints. Divenne un nome caldo nel 1984 e raggiunse l’apice a metà degli anni Novanta, avendo realizzato abbigliamento nella nativa Italia dal 1967.

Ma grazie alla influencer quelle tute in fondo al guardaroba potrebbero avere ancora vita.

Kappa, in Italia, è stata a lungo un pilastro per gli amanti del calcio e dei giovani giocatori, dal momento che sono un marchio che in realtà produce attrezzatura da calcio e sono il fornitore ufficiale di kit di molti club professionisti.

Negli ultimi anni sono diventati una fonte per gli appassionati dell’abbigliamento streetwear, non a caso il logo del brand – il famoso schiena contro schiena – è spesso visto agli influencer su Instagram.

Kappa abbigliamento, dagli anni ’70 ad oggi il brand made in Italy offre ai giovani una moda streetwear al passo coi tempi, è un must per chi segue la moda.