Karina Cascella, Isola dei Famosi: pronta per la prossima edizione?

Sempre molto attiva sui social, Karina Cascella ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan. Ad attirare l’attenzione degli utenti di Instagram è stata una domanda in particolare, in cui la donna ha detto la sua su due seguitissimi reality: GF Vip e l’Isola dei Famosi.

PRONTA PER LA PROSSIMA EDIZIONE? – Nonostante la Cascella attualmente sia lontana dai riflettori, continua ad essere molto seguita sui social. Attiva in particolar modo su Instagram, l’ex volto de La Talpa ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi follower.

Sempre molto schietta e sincera, Karina non si è tirata indietro nel dire la sua riguardo la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Parlando del reality condotto da Ilary Blasi, l’influencer ha rivelato di essere stata contatta dal programma per far parte del cast.

All’utente che le ha chiesto il suo pensiero riguardo al reality, ammettendo di essersi stancata di questi programmi, l’opinionista ha risposto: “Posso dirti che, invece, a me piace l’Isola? Mi piace Ilary, mi piace il cast. È dinamico come gioco: ci sono prove, soffrono la fame, vedi i cambiamenti man mano rispetto alla mancanza di cibo ed è molto più veritiero, per me, del GF, per esempio, che quest’anno, in particolare, è stato davvero terribile. Quindi se posso lo guardo molto volentieri”.

Sebbene Karina Cascella sia attualmente lontana dal piccolo schermo, i suoi fan continuano a sognare di vederla in un reality. Visto le parole più che positive sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in molti hanno già iniziato a sperare di vederla sbarcare in Honduras il prossimo anno.