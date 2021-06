Khaby Lame, il tiktoker supera Chiara Ferragni su Instagram: quanto guadagna con i suoi video?

Khaby Lame è il fenomeno che sta impazzando sul web ed entusiasma le nuove generazioni. Il ragazzo di Chiavasso ha appena raggiunto un record mondiale: superare Chiara Ferragni su Instagram. Infatti, adesso è l’italiano più seguito sui social.

SORPASSO CHIARA FERRAGNI – Come in molti sapranno, l’influencer è la regina italiana dei social con ben 23,9 milioni. Tuttavia, l’imprenditrice digitale non è più prima in classifica poiché Khaby Lame l’ha superata e attualmente possiede 24 milioni di follower. Il 21enne, infatti, è avanti con qualche migliaio di follower, la corsa è iniziata.

Il ragazzo è riuscito in un’impresa titanica: con solo 114 post e una “carriera” brevissima è riuscito a superare l’influencer che di contenuti ne ha pubblicati 15 mila. Insomma, un vero e proprio fenomeno dei social network e delle nuove generazioni.

QUANTO GUADAGNA KHABY LAME? – Su Tik Tok, il 21enne è famoso per aver postato video brevi e muti in cui si prende gioco di alcuni contenuti bizzarri sul social. Terzo iscritto più seguito al mondo, attualmente conta 75 milioni di follower. Quanto guadagna il fenomeno del web?

Secondo Michele Del Monte, esperto di Tik Tok, Khaby guadagnerebbe circa 10.000 euro al mese per tutti i contenuti pubblicati. Molti per un semplice utente, pochi per un ragazzo di questa portata che dovrebbe in realtà guadagnare milioni. “Per fortuna si è accorto che gli Stich non pagano e ha trovato un’alternativa per farsi pagare. Tik Tok paga più meno un centesimo ogni 1.000 visualizzazioni, significa che con 500 milioni di visualizzazioni ha guadagnato 5.000 euro” ha sottolineato Del Monte.