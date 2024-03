Kim, anno da dimenticare al Bayern: “Mai provata una cosa simile, sono completamente fuori strada”

Non un bel periodo per l’ex difensore del Napoli Kim al Bayern Monaco. Già qualche settimana fa, infatti, una leggenda del club bavarese, Lothar Matthaus, aveva puntato il dito contro l’ex calciatore partenopeo: “Non è ancora così avanti come speravamo, è un fattore di incertezza per il Bayern”.

“Non ho nulla contro il giocatore, ma non è ancora stato all’altezza delle aspettative, visto quello ha portato con sé dall’Italia”, ha dichiarato Matthaus in un’intervista al quotidiano tedesco.

Ed infatti, dopo un inizio di stagione in cui l’ex Napoli era titolare, ora non riesce più a giocare, con il difensore che si ritrova in panchina ed in una situazione da cui non riesce ad uscire fuori: “Non ho mai provato una cosa simile, ma penso che potrei imparare qualcosa da questa situazione. Il fatto di non giocare non vuol dire che sono completamente fuori strada, ho sempre fiducia nelle mie capacità quando scendo in campo. Ho giocato molte partite, ma siccome al Bayern ci sono tanti buoni giocatori può anche capitare di non giocare“.

KIM NON RIESCE A GIOCARE AL BAYERN MONACO, I COMMENTI DEI TIFOSI E DELL’ALLENATORE BAVARESE

Anche i tifosi bavaresi non sembrano soddisfatti del centrale, soprattutto dopo le ultime partite del club tedesco: “È lo stesso calciatore che giocava a Napoli? Mi sembra un calciatore normale”, “E questo è un top player? Non è una stella, abbiamo una difesa imbarazzante, fa acqua da tutte le parti”, sono alcuni dei commenti.

L’allenatore del Bayern Monaco, Tuchel, ha invece dichiarato: “È estremamente difficile per Min-jae, soprattutto perché merita davvero di giocare ed è straordinariamente bravo. Ma a volte è così. Al momento non c’è l’esigenza di cambiare”.