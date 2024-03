Razzismo Acerbi, il difensore dell’Inter rischia 10 giornate di squalifica e l’esclusione dalla Nazionale

Quanto accaduto sul terreno di gioco tra Inter-Napoli è gravissimo, con il difensore dell’Inter Francesco Acerbi che si è reso protagonista di un episodio di razzismo nei confronti del difensore partenopeo Juan Jesus, con quest’ultimo che ha denunciato tutto all’arbitro: “Lo hai sentito? Ha detto: ‘Tu sei ne…’, non mi sta bene!“

L’episodio potrebbe costare molto al difensore dell’Inter. A rivelare le possibili conseguenze il giornalista RAI Alberto Rimedio, il quale ha confermato che “le squalifiche tra l’altro in questi casi sono pesantissime, parliamo di almeno dieci giornate, perché ci sono le nuove regole sul razzismo che ovviamente vanno a colpire duramente episodi che non possono accadere su un campo di calcio come da nessun’altra parte”.

“Tra l’altro Acerbi è un Nazionale, domani c’è il raduno e se dovesse confermata una cosa di questo genere io credo che potrebbero esserci anche delle conseguenze anche a livello di Nazionale”.

FRANCESCO ACERBI RISCHIA 10 GIORNALE DI SQUALIFICA E L’ESCLUSIONE DALLA NAZIONALE ITALIANA

“Perché la Federcalcio non potrebbe accettare che un proprio calciatore dica queste cose ad un avversario. È un episodio gravissimo, bisogna fare luce, bisogna capire, perché non possono succedere queste cose in campo”, ha concluso il giornalista RAI.