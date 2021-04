Koopmeiners si offre alla Roma: Pinto riflette, servono 20 milioni

La Roma è al lavoro in vista della prossima stagione nonostante ancora non sia chiaro chi siederà in panchina. Le ultime indiscrezioni danno come probabile sostituto di Fonseca Maurizio Sarri.

Nel frattempo la società si muove per rinforzare la rosa e una mano potrebbe arrivare proprio dal mercato. Stando a quanto si legge su Calciomercato.com, Teun Koopmeiners, 23enne centrocampista dell’Az Alkmaar, si è offerto ai giallorossi.

L’olandese è accostato alla Roma da diverso tempo, il general manager Pinto apprezza particolarmente le qualità del giocatore e starebbe riflettendo sulla possibilità di affondare il colpo.

Koopmeiners vuole fare il grande salto e sta cercando un club di prima fascia. L’AZ valuta il cartellino sui 20 milioni di euro e l’ingaggio percepito dall’olandese rientra nei parametri dei giallorossi.

Le condizioni per mettere in piedi l’operazione ci sono tutte, vedremo come deciderà di muoversi Pinto.