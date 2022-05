Koulibaly, contatto tra il suo agente e il Barcellona

Koulibaly è cercatissimo dal Barcellona, che potrebbe sferrare l’assalto decisivo nella prossima finestra di mercato. Contatti con Ramadani

Stop improvviso nella trattativa di rinnovo tra il senegalese e il Napoli. Ramadani tuona e chiede al suo assistito di temporeggiare. Il contratto di Kalidou Koulibaly è infatti in scadenza nel 2023, ma tarda il rinnovo.

Ramadani sarebbe infatti in contatto con il Barcellona. Il club spagnolo continua a cercare un difensore e il forte difensore partenopeo costituisce un’opportunità per i blaugrana. Tanto che il giocatore potrebbe partire.

Il difensore gradisce la destinazione

Koulibaly lo ha detto, partirebbe da Napoli solo per una tra Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Ora che il giocatore ha l’opportunità di poter arrivare dai catalani, il Napoli potrebbe vederlo andar via.

Sia Umtiti che Pique hanno chiuso il loro ciclo al Barcellona e serviranno ricambi. Il senegalese costituisce un profilo interessantissimo per i blaugrana, ma le richieste del Napoli sono elevatissime. Aurelio De Laurentiis chiederebbe almeno 40 milioni, senza l’inserimento di contropartite tecniche.

Cifre elevate e che il Barcellona potrebbe decidere di non spendere, specialmente visto il periodo. Il Napoli continua a fare muso duro, ma sarà la volontà del giocatore a risultare decisiva. Se Koulibaly chiederà di partire, Giuntoli e De Laurentiis dovranno mettersi il cuore in pace e lasciarlo andare. Al Napoli serviranno comunque colpi in difesa, dunque un addio del senegalese potrebbe finanziare il mercato in entrata. Resta da capire cosa ne sarà del suo posto e chi sarà il prescelto per la prossima stagione.