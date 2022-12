Koulibaly, duello Juventus-Inter

Per Kalidou Koulibaly potrebbe esserci un ritorno di fiamma da parte di Juventus e Inter, che non sta trovando troppo spazio con Potter

Inizia a vedere maggiormente il campo, ma Kalidou Koulibaly continua ad essere un incognita per il Chelsea. Il calciatore senegalese non è tra i preferiti dell’allenatore dei blues, che spesso e volentieri ha preferito non convocarlo o lasciarlo in panchina in questa stagione.

Il giocatore senegalese ha ben figurato al mondiale in Qatar e in estate potrebbe presentarsi l’occasione per salutare Londra dopo appena un anno. Il calciatore è finito nuovamente nel mirino di Inter e Juventus, che sembrano potersi dare battaglia.

Possibilità concrete

Il calciatore senegalese potrebbe essere il profilo utile per l’Inter, che deve sostituire Milan Skriniar. La Juventus potrebbe pensarci nuovamente, ma al momento appare come un profilo più difficile rispetto ad altri. Il giocatore non sembra poi convinto del poter andare in bianconero, specialmente dopo quello che ha vissuto a Napoli. Un amore incredibile, che potrebbe continua anche appena la sua carriera da calciatore sarà finita.

Intanto, qualche giorno fa è arrivata la smentita da parte di Ciro Venerato che ha parlato del fatto che il suo entourage abbia smentito. Ecco cosa ha detto: “Kalidou Koulibaly non sarà mai dell’Inter. Pensieri e parole che arrivano direttamente dal suo entourage. Il difensore centrale non accetterebbe mai un club italiano diverso dal Napoli. Anche dalla sede nerazzurra ci arrivano identiche smentite. Stipendio ( in primis) e scelta di vita (mai contro il Napoli) rendono impossibile la trattativa”.