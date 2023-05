Koulibaly può fare ritorno al Napoli? Arriva la smentita

Kalidou Koulibaly, classe 1991, è ormai approdato in Premier League con il Chelsea che ha strappato il giocatore al Napoli presentandosi con un’offerta di circa 40 milioni a cui sarebbe stato difficile rifiutare.

Lo stesso calciatore non ha mai nascosto la volontà di voler andare via per vivere altre esperienze e mettersi alla prova in uno dei campionati maggiori del mondo. Sapeva che il suo tempo a Napoli era finito ma è rimasto molto legato alla società e ai tifosi.

Il suo rendimento, però, non ha convinto l’entourage inglese e proprio per questo il club sembra stia valutando la cessione nella finestra di mercato estiva. In questa prospettiva è già arrivata la smentita riguardo un suo possibile ritorno in maglia azzurra qualora Kim dovesse partire.

A parlarne è Ciro Venerato al Tg Sport: “Arrivano autorevoli smentite su un ritorno di Koulibaly (con Kim che sembra destinato alla Premier League), anche se solo in prestito. guadagna 10 milioni netti. Il Napoli potrebbe arrivare a 2,5: troppo poco per i Blues. Escluso il ritorno del figliol prodigo, pupillo di Spalletti: età e stipendio scoraggiano anche i sentimenti“.