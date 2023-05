Kudus, la Juventus lo osserva però…

L’attaccante non ha intenzione di prolungare la sua permanenza all’Ajax con il contratto scade nel 2025. Il giocatore è nel mirino della Serie A e della Premier League, ma sembra che voglia approdare in Inghilterra

Mohammed Kudus (22 anni) può diventare, per i suoi meriti, uno degli agitatori della prossima finestra di trasferimento estiva. Le sue prestazioni all’Ajax sono state eccellenti, e rimane legato al club fino a metà del 2025 ma sembra che il suo obiettivo sia quello di cambiare aria.

Secondo il Daily Mail, l’attaccante ha rifiutato la possibilità di prolungare il suo contratto in Olanda. Tutto questo, inoltre, perché vuole competere prima o poi nel campionato più bello del mondo, ossia la Premier League. Una preferenza che potrebbe prendere forma in occasione e grazie alle sue tre pretendenti nel campionato inglese.

Premier League e Serie A in agguato

È nel mirino di Arsenal, Manchester United e Newcastle United. Tre squadre che, tra l’altro, sono già consapevoli dell’investimento che dovranno fare per Kudus. Il motivo? Il prezzo richiesto dall’Ajax è di 40 milioni di euro per il giocatore, un attaccante che ha fatto faville anche in Serie A.

Inoltre, ha attirato l’attenzione di due potenze italiane: Juventus e Milan. I piemontesi e i lombardi cercheranno di far pendere la bilancia a loro favore nella corsa al ghanese. I Gunners, i Red Devils e i Magpies faranno lo stesso in Premier League. La Juventus, però, sembra possa ormai tirarsi fuori alla corsa per il giocatore dopo il -10 subito in classifica. La sconfitta con l’Empoli potrebbe pesare parecchio nella corsa Champions League, con i bianconeri che rischiano di restare fuori dalle coppe europee.