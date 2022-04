Kvaratskhelia “è del Napoli al 200 %”

Arrivano conferme su Kvaratskhelia. Una fonte vicina al giocatore si sbilancia, ammettendo che potrebbe presto vestire l’azzurro

Kvaratskhelia sarà un calciatore partenopeo. Manca poco, ma a quanto pare la trattativa è ai titoli di coda. Ad affermarlo è un operatore di mercato georgiano vicino al giocatore, che sembrerebbe confermare come il calciatore sia ormai quasi del Napoli.

Interpellato dai colleghi di areanapoli.it e da 1 Station Radio, l’operatore di mercato ha confermato come ormai sia “del Napoli al 200 %”. Una trattativa che può dirsi conclusa e che probabilmente vedrà arrivare quello che sembra essere il primo colpo per la prossima stagione.

Il Napoli sostituisce Insigne

Kvaratskhelia arriva, dunque, per prendere il ruolo di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli – lo sappiamo tutti – saluterà a fine stagione per andare in Major League Soccer. Per lui pronto un ricco contratto con il Toronto, già firmato.

La Dinamo Batumi, squadra dove attualmente milita il calciatore georgiano, lo considera già ceduto agli azzurri. La Roma avrebbe tentato l’inserimento nelle ultime ore, ma sembrerebbe non esserci storia. Il giocatore vestirà l’azzurro.

Kvaratskhelia si può dire essere un esterno sinistro quasi ambidestro. Quasi perché il suo punto forte è il piede destro. Può giocare un po’ ovunque lì davanti, facendo anche l’esterno destro e la seconda punta. Si ha avuto modo anche di vederlo giocare trequartista. Non ha un fisico propriamente prorompente, caratteristica che però maschera con una buona velocità, un ottimo dribbling pre-finalizzare di cui fa il fiore all’occhiello. Il calciatore non segna parecchio, ma riesce a centralizzare la manovra offensiva. Un colpo che si prospetta ottimo, per un Napoli che vuole rifondare.