Kvaratskhelia: quanto guadagna?

Da poco arrivato a Napoli, ma subito determinante. Quanto guadagna Kvaratskhelia in azzurro? Il calciatore ha uno stipendio contenuto

Talento immenso, tanta corsa e tanti gol. L’inizio di stagione di Kvaratskhelia con il Napoli è da incorniciare e il proseguo sembra promettere ancor meglio. Il calciatore georgiano continua a stupire, tanto che il Barcellona avrebbe già messo gli occhi su di lui.

Il calciatore è arrivato in estate dalla Dinamo Batumi, con un salto che si ritrova ad essere immenso. L’approccio al grande calcio e ad una big è da subito sorprendente, ma il suo stipendio non è poi così elevato.

Quanto prende?

Khvicha prende 1,2 milioni netti e 1,7 lordi a Napoli dove ha firmato un contratto fino al 2027. Un contratto di certo molto basso, considerando quanto ha già dimostrato di saper fare. Il calciatore infatti in stagione ha già giocato 7 partite collezionando 4 gol e 2 assist.

Un impatto incredibile, per un giocatore che sembra essere in netta rampa di lancio. Una prestazione sontuosa perfino contro il Liverpool, con un assist per Giovanni Simeone che ha un sapore dolcissimo. Il calciatore georgiano ora pensa già ai Rangers di Glasgow, in una partita in cui vuole essere protagonista.

Contro gli scozzesi si dovrà confermare l’ennesima buona prestazione, per provare già ad ipotecare parte della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Ancora è tutto da scrivere, certo, ma partire con 6 punti significherebbe potenzialmente essere a metà strada e il Napoli vuole tornare a sognare. Sia in campionato che in Champions League questo Napoli può andare lontano.