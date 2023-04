La decisione del Napoli sul futuro di Lozano e Ndombele

Dopo la battuta d’arresto subita in casa contro il Milan, il Napoli è pronto a guardare avanti per riprendere a testa alta la corsa verso lo scudetto. Gli occhi, però, sono rivolti anche alla prossima sessione di mercato quando potrebbero cambiare alcune situazioni.

Le prossime operazioni degli azzurri potrebbero coinvolgere Lozano e Ndombele. A parlarne è intervenuto Ciro Venerato ai microfoni di 1Station Radio nel corso della trasmissione 1 Football Club: “Lozano? Ci sono diversi club interessati. Il messicano si è affidato ad un’agenzia inglese che sta cercando di garantire al calciatore uno stipendio alla pari di quello attuale, che al Napoli vedrà ridursi in futuro. Il giocatore è stato proposto ad alcuni club inglesi, tra cui il Chelsea, ma non mancano estimatori in Liga, tra cui Siviglia e Villareal“.

Sul riscatto di Ndombele, invece: “Molto dipenderà dalla capacità del Napoli di assicurarsi un calciatore di spessore in quel ruolo. Ci sono diversi profili. Sarà difficile andare su Frattesi se il Sassuolo continuerà a chiedere 30 milioni. Sarà un’asta tra Juventus, Inter e Roma. E’ il calciatore che più interessa a Giuntoli e per cui potranno rivelarsi utili i milioni dell’eventuale cessione di Osimhen“.

Infine sull’indiscrezione che vedeva Zielinski vicino alla Lazio: “La Lazio ha la stessa forza economica del Napoli, se non inferiore. Dunque, non avrebbe molto senso trasferisi in biancoceleste, nonostante gli ottimi rapporti con Sarri. Anche con Spalletti, però, c’è sintonia“.