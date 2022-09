Il quotidiano sportivo “La Gazzetta dello sport” avverte il Napoli sulle possibili sirene inglesi che potrebbero esserci per alcuni calciatori azzurri. I calciatori in questione sono: Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia e Stanislav Lobotka. Tre giocatori che in questo avvio di campionato hanno dimostrato di avere grandi qualità e di poter accendere lo stadio con le loro giocate.

Ecco cosa ha scritto oggi “La Gazzetta”: “Inutile farsi illusioni: quando in Italia c’è uno forte arrivano gli inglesi e se lo prendono. Se dovessimo trovare un indizio nel Napoli, diremmo in ordine Osimhen, Kvaratskhelia e Lobotka. Il georgiano ha la forza per strappare anche in Inghilterra, lo slovacco è uno dei registi di possesso più forti in giro, ma il 9 nigeriano avrebbe tutto per fare impazzire gli stadi di Londra e dintorni.”

Kvara in queste cinque giornate ha segnato quattro reti ed ha fornito un assist, presentandosi come un giocatore fondamentale e decisivo. Osimhen ha segnato due reti ed è il punto focale dell’attacco del Napoli, tanti palloni sono giocato su di lui. Il nigeriano ha un grande scatto in velocità e sta imparando a giocare il pallone anche spalle alla porta. Infine Lobotka si è dimostrato un grandissimo regista, un gran palleggiatore che sa spingere in avanti la squadra.

Le sirene di mercato inglesi potrebbero arrivare già nella prossima estate, basti pensare che negli ultimi giorni di mercato Osimhen è stato cercato dal Manchester United. Inoltre non dimentichiamo che già Jorginho, Koulibaly, Allan e tanti altri hanno cambiato maglia, proprio trasferendosi in Inghilterra.

La speranza dei tifosi partenopei è che dopo la rivoluzione di quest’anno non ci siano grandi cessioni già a partire dalla prossima stagione. De Laurentis dovrà provare in tutti i modi a trattenerli perché Napoli sembra aver trovato dei nuovi beniamini e non vorrà perderli così in fretta.