Elena Morale, arrestata in Thailandia: “Ci hanno chiesto dei soldi per lasciarla libera”

La Thailandia, precisamente l’isola di Phuket, è stata la meta dell’ultima fuga romantica fatta da Elena Morali e Luigi Favoloso. Purtroppo, però, la coppia si è ritrovata protagonista di una disavventura raccontata recentemente sui social.

ARRESTATA IN VACANZA – Attraverso l’account di Elena, l’ex Pupa e il fidanzato hanno raccontato nelle IG Stories quanto accaduto in vacanza. Al contrario di quanto immaginato dalla Morali, la donna ha rischiato di finire in manette a causa dell’IQOS.

“Eravamo in motorino e ad una rotonda ci ferma un poliziotto, nonostante vicino a noi fosse pieno di gente senza casco. Però loro fermavano solo turisti”, ha così esordito la donna.

Ha poi preso la parola Luigi, spiegando che la polizia ha subito controllato se fossero in possesso di sigarette elettroniche. Un Thailandia, infatti, è severamente vietato l’uso. Dopo una perquisizione, hanno scoperto che la Morali era in possesso dell’IQOS (che, va precisato, non è classificabile come sigaretta elettronica).

All’improvviso l’influencer si è trovata in manette, con il rischio di trascorrere tutta la notte in prigione oltre ad una multa di 50.000 Bath (circa 1500 euro). Ad un certo punto, però, un agente ha così esordito:

“Alla fine uno dei poliziotti dice: ok se paghi il doppio (100.000 Bath circa 3000 euro) la lasciamo)”.

Favoloso ha accettato, venendo così scortato al bancomat. L’ex fidanzato di Nina Moric è riuscito a prelevare solo 840 euro, fortunatamente sufficienti per il rilascio di Elena Morali. Una voltato tornata a Milano, la coppia ha deciso di denunciare quanto accaduto sui social.

Entrambi i giovani innamorati hanno voluto mettere in guardia gli utenti: “Fermano i turisti per mettergli paura e toglierli un po’ di soldi per intascarli personalmente”.