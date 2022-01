La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli ha individuato in Everton l’erede di Insigne”

L’ufficialità dell’addio di Insigne, ha proiettato gli obiettivi del Napoli su chi sarà l’erede del capitano azzurro. Non sarà facile trovare un giocatore che ricopra quella mattonella del campo, come ha fatto per quasi dieci anni l’attaccante originario di Frattamaggiore. Soprattutto non sarà semplice trovare un calciatore che possa garantire in 415 presenze, 114 goal e 91 assist.

La cessione è stata dolorosa non solo in termini tecnici, ma soprattutto in termini umani visto che moltissimi supporte azzurri si sono rattristati alla notizia dell’addio in estate del capitano. Per questo motivo la dirigenza azzurra ha messo gli occhi su diversi giocatori che non dovranno farlo rimpiangere:il primo è Antony Matheus dos Santos, calciatore brasiliano dell’Ajax e della Nazionale Brasiliana è uno dei nomi caldi sul taccuino di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Il problema principale è il prezzo, visto che i lancieri chiedono all’incirca 35-40 milioni. Considerando la situazione finanziaria del Napoli, ad oggi è impossibile intavolare una trattativa di questo tipo.

Per questo motivo, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il sostituto ideale sarebbe Everton Soares, già sondato e seguito dal Napoli un paio di anni fa: “Tra i nomi seguiti più recenti c’è quello di Everton Soares, rivelazione della Copa America 2019, per cui il Gremio aveva rifiutato un’offerta del Napoli di circa 40 milioni e l’aveva venduto l’anno dopo al Benfica per 22. La sua seconda stagione in Portogallo finora non è stata positiva come la prima, se la sua valutazione dovesse calare ancora il Napoli potrebbe tentare il colpo”.

Il brasiliano è un vecchio pallino di Giuntoli: Everton è un attaccante esterno brevilineo, bravo nello stretto, rapido e letale nel dribbling. La freddezza sotto porta è una delle caratteristiche più importanti del suo bagaglio tecnico. Attualmente un’eventuale trattativa potrebbe essere più favorevole per i partenopei rispetto a quando militava nel Gremio. Il classe 96‘ da qualche tempo mostra segnali di malcontento al Benfica, visto il poco spazio che gli è stato concesso in questa stagione: di conseguenza il prezzo del suo cartellino è sceso di molto.

Le opzioni post-Insigne non terminano qui secondo il quotidiano rosa: altri sostituti sono già in casa Napoli, visto che la rosa azzurra presenta una notevole batteria di trequartisi. Oltre ai vari Lozano,Politano ed Elmas, che hanno più volte ricoperto quella posizione, altre due valide alternative potrebbero essere Ounas o Amin Younes. Il tedesco è in prestito all’Eintracht Francoforte da due anni, ma non avendo ancora esordito in questa stagione, potrebbe ritornare a Napoli e rappresentare un tassello in più per Spalletti.