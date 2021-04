La Juve sonda il mercato dei parametri zero: sul taccuino Vazquez, Maksimovic e Boateng

Sarà una sessione di mercato diversa dalle altre quella che andrà in scena nella prossima estate. Il covid ha avuto un impatto pesantissimo sui bilanci dei club e in pochi potranno permettersi spese folli.

Tra i club che devono far quadrare i conti c’è la Juventus, ancora non sicura della qualificazione alla prossima Champions League. Restare fuori dalle prime quattro significherebbe dire addio a qualche pezzo grosso per sistemare il bilancio.

In entrata i bianconeri monitorano con attenzione il mercato dei parametri zero, operazioni di successo in passato che hanno permesso di portare a Torino gente del calibro di Pogba e Pirlo, solo per citarne un paio.

La Juve guarda in Spagna, ma anche in Germania e in Italia, sul taccuino di Paratici ci sarebbero i nomi di Lucas Vazquez del Real Madrid, Jerome Boateng del Bayern Monaco e Nikola Maksimovic, centrale difensivo del Napoli.

Tutti e tre lasceranno i rispettivi club a giugno e la Juve monitora la situazione con interesse. Paratici ha già iniziato a sondare il terreno.