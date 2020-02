La Juventus ha intenzione di provare a comprare Allan

Tra i giocatori del Napoli che non hanno ancora siglato un accordo per il rinnovo di contratto c’è anche Allan. Il brasiliano non vede il campo da un po’ di tempo e dopo il litigio con Edo De Laurentiis la sua permanenza in azzurro è stata seriamente messa in discussione. A gennaio è stato cercato da tanti club come l’Inter di Antonio Conte o l’Everton del suo ex allenatore Carlo Ancelotti.

Ma c’è un altro ex allenatore di Allan che lo rivorrebbe volentieri con sé, stiamo parlando di Maurizio Sarri. La Juventus in estate molto probabilmente cederà Blaise Matuidi e avrà bisogno di un suo ricambio. Il centrocampista francese potrebbe far fruttare ai bianconeri almeno 15 milioni di euro, visto che ha un profilo molto richiesto in Premier League e potrebbe scegliere il campionato inglese per fare un’ultima esperienza in un campionato top.

La Juventus, a quel punto, avrebbe bisogno del suo sostituto e il nome in cima alla lista delle preferenze di Maurizio Sarri è proprio quello di Allan. Il coach bianconero ha già comunicato la sua volontà al DS Fabio Paratici che dovrà iniziare i contatti con la dirigenza del Napoli e provare a fare un’offerta, magari prima del rinnovo.

Pare che Aurelio De Laurentiis non accetterà offerte inferiori ai 50-55 milioni di euro che comunque rappresentano un importante deprezzamento dopo l’offerta dell’estate scorsa del PSG di 80 milioni di euro per il brasiliano.