La Juventus su Callum Hudson-Odoi: l’esterno è in uscita dal Chelsea

In casa Juventus si lavora per rinforzare il reparto avanzato, oltre ad una prima punta di livello potrebbe arrivare un esterno d’attacco e nelle ultime ore sarebbe venuto fuori un nome davvero interessante.

Stando a quanto riporta Sky Sports Deutschland, la Juventus è sulle tracce di Callum Hudson-Odoi, esterno offensivo classe 2000 del Chelsea e della nazionale inglese.

Odoi è in uscita dai Blues nonostante il contratto in scadenza nel 2024, il club inglese l’ha messo sul mercato e preferirebbe cederlo in prestito, ma non è da escludere l’addio a titolo definitivo.

La Juventus l’ha messo nel mirino, ma non è l’unico club interessato. Il direttore sportivo Paratici per portare il giocatore a Torino dovrà battere la concorrenza del Bayern Monaco.

La trattativa tra Juve e Chelsea è alle battute iniziali, i bianconeri hanno effettuato dei sondaggi ma per affondare il colpo devono piazzare qualche esubero. Sul piede di partenza ci sono Doulgas Costa, nel mirino dello United, e Federico Bernardeschi.