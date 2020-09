Uomini e Donne: un corteggiatore è il sosia di Stefano De Martino

Stefano De Martino è finito nuovamente nel mirino del gossip, dopo lo scoop della separazione dall’ex moglie Belen Rodriguez. Ultimamente, infatti, i fan della trasmissione di Uomini e Donne, hanno notato una somiglianza con un corteggiatore, tanto da identificarlo come un suo sosia.

UOMINI E DONNE: ARRIVA IL SOSIA DI STEFANO DE MARTINO – La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da poco, eppure un corteggiatore è già stato notato dal pubblico. Alcuni hanno infatti osservato che somiglierebbe molto al ballerino Stefano De Martino. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO.

Il ragazzo in questione si chiama Moreno Napoli e di recente è sceso a corteggiare le due troniste Jessica Antonini e Sophie Codegoni. Le due, infatti, hanno scelto di tenerlo ancora in trasmissione.

L’esperienza a Uomini e Donne, però, non è l’unica, né la prima in tv. Il ragazzo, infatti, a Maggio 2019 ha partecipato come concorrente a ”I soliti ignoti”, programma condotto da Amadeus. Anche in quell’occasione il pubblico aveva notato la somiglianza con De Martino.

MORENO NAPOLI AI SOLITI IGNOTI – Il ragazzo a ”I soliti ignoti” ha ballato sulle notr di Reckless di Africa Bambaataa e ha mostrato intuito nel corso del gioco. Durante il suo percorso di gioco, infatti, ha commesso solo tre errori. Al termine della trasmissione è riuscito a indovinare il grado di parentela ed ha portato a casa 10mila euro in gettoni d’oro.