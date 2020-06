La Juventus tenta il colpo Aouchiche dal PSG: il francese è in scadenza di contratto

Si scalda l’asse Torino-Parigi, Juventus e Paris Saint-Germain stanno lavorando a varie operazioni in vista della prossima stagione, su tutte quella per Mattia De Sciglio, ma occhio anche a Miralem Pjanic, che al momento, però, preferirebbe il trasferimento al Barcellona.

Colpi in uscita per la Juve, ma non solo. Stando infatti a quanto riporta stamani Sportmediaset, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Adil Aouchiche, talento classe 2002 in forza ai francesi e già aggregato alla prima squadra.

Aouchiche è un trequartista di piede destro, ma può giocare senza problemi come mezzala e davanti la difesa. Nonostante abbia soli 17 anni, ha già collezionato tre presenze nel calcio dei grandi, 1 in Ligue 1 e 2 in Coppa di Francia, dove è arrivata anche la prima rete.

La Juventus lo segue da diverso tempo ed è in pole position. Ad attrarre i bianconeri, oltre alle indiscutibili qualità del giocatore, è la situazione contrattuale. Aouchiche, infatti, è legato al PSG fino al giugno 2020 e non rinnoverà. In bianconero, dunque, arriverebbe a parametro zero.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, oltre al club bianconero ci sarebbe anche la Fiorentina, sulle tracce del centrocampista dallo scorso gennaio. Al momento, però, la Juventus sarebbe in vantaggio.