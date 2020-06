Paola Di Benedetto e Fede Rossi si sono rivisti: ecco la foto che ritrae la loro felicità

Paola Di Benedetto e Fede Rossi si sono appena visti dopo un lungo periodo di separazione a causa della quarantena forzata. La loro gioia è stata immensa e per loro il tempo sembra non essere mai passato.

PAOLA DI BENEDETTO E FEDE ROSSI: UNA LUNGA SEPARAZIONE – Paola Di Benedetto e Fede Rossi non si sono visti per molto tempo. Il 9 Gennaio lei ha intrapreso la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip che l’ha vista poi vincitrice, dopo essere uscita e aver devoluto metà dell’importo alla Croce Rossa in beneficenza, Paola è dovuta restare nel suo paese a causa del Coronavirus e della quarantena forzata. Ieri, però, come saprete hanno aperto le regioni e lei è subito volata dal suo amore.

PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI: FINALMENTE INSIEME – Come dicevamo, Paola ha raggiunto il fidanzato Federico Rossi in Emilia Romagna. Dopo un lungo periodo di separazione i due sono stati più felici che mai nel vedersi e lo hanno dimostrato postando una foto che vi mostreremo:

Nella foto pubblicata da Paola si vedono entrambi sorridenti e lei che guarda lui più innamorata che mai. Fede è seduto su una staccionata e avvolge con le sue braccia Paola in un tenero abbraccio. I due non stanno insieme da molto ma sembrano essere più felici che mai.

‘E non esisterà un posto in cui ti sentirò lontano, nemmeno il più nascosto… nemmeno sulla luna’, ha scritto Paola sotto alla foto che vi abbiamo appena mostrato come didascalia prima di postarla sul suo profilo privato di Instagram.

Un’altra coppia del Grande Fratello Vip, invece, quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non hanno atteso molto prima di vedersi e lui ha preferito partire prima dell’apertura delle regioni facendo però la regolare quarantena prima di incontrare la sua amata!