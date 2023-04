La Juventus vuole Koulibaly

In una situazione di caos totale per la dirigenza della Juventus, i bianconeri tornano a parlare di mercato. La “Vecchia Signora” sembra aver messo gli occhi su Kalidou Koulibaly. L’ex difensore del Napoli è stato uno dei pilastri dei partenopei nelle ultime stagione. In questa finestra di mercato si è trasferito ed è volato in Inghilterra al Chelsea. Anche se fino ad ora la stagione dei “Blues” non è stata brillante.

La Juve ,quindi, potrebbe clamorosamente tornare su Koulibaly, difensore centrale classe 1991 della nazionale senegalese, in vista della prossima stagione. I bianconeri potrebbero bussare alla porta dei londinesi a fine campionato, sfruttando anche il rendimento non eccezionale del difensore con i “Blues”. La “Vecchia Signora” ha bisogno di un grande difensore centrale in quanto solo Bremer sta dando grandi garanzie.

Il giocatore, inoltre, potrebbe avere nostalgia dell’Italia, Paese che lo ha accolto benissimo e che gli ha consentito di disputare le sue migliori stagioni in carriera. Con il Napoli il centrale difensivo si è fatto conoscere come uno dei migliori difensori al mondo. Spalletti lo stimava moltissimo ed avrebbe fatto di tutto per non farlo partire.

Secondo quanto riporta la testata giornalistica torinese ilbianconero.com, Kalidou Koulibaly, comunque, potrebbe rifiutare nuovamente le avances della Juventus, vista la sua lunga militanza nel Napoli. Il difensore senegalese, a differenza di Gonzalo Higuain e di Arek Milik, è rimasto legatissimo agli azzurri e sa che un suo eventuale trasferimento in Piemonte potrebbe alienargli le simpatie dei napoletani. Per questo motivo, ancora una volta, Kalidou dirà probabilmente di no alla Juventus.

La Juventus quindi sicuramente interverrà sul mercato per acquistare un difensore centrale. Bonucci sembra voler partire, probabilmente per un’esperienza in America. Gatti non sembra pronto per essere uno dei titolari. Infine Danilo ed Alex Sandro sono stati adattati al ruolo di centrale difensivo. Riuscirà la società bianconera a convincere Koulibaly ?