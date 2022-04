La nuova fidanzata di Gianluca Ginoble: Eleonora Storaro

Il gruppo musicale Il Volo ha ottenuto un grande successo negli ultimi anni: a partire dal 2015, anno in cui vinsero il Festival di Sanremo grazie al brano “Grande amore”, la loro fama e popolarità è andata in crescendo. I membri che compongono tale gruppo sono: Piero Barone , Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble , ossia due tenori e un baritono.

Proprio quest’ultimo, Gianluca Ginoble si è recentemente fidanzato con Eleonora Storaro, che è stata definita come la “sorella” di Silvia Toffanin conduttrice del programma “Verissimo”, in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5. Questa somiglianzaq di fisionomia è stata dichiarata anche dallo stesso cantante e fidanzato della Storaro.

Chi è Eleonora Storaro? Nipote del famoso direttore della fotografia Vittorio Storaro, e vincitore di tre premi Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore. Nata a Roma, è laureata in Scienze della Moda e del Costume all’Università La sapienza di Roma e ora frequenta il corso di Fashion Design presso l’Istituto Marangoni di Milano. Attualmente lavora come graphic designer.

Su Instagram (IG @eleonora.venturini.storaro), dove conta più di 17mila follower, condivide scatti che la ritraggono da sola o in compagnia del nonno Vittorio. E come si legge sul suo profilo, è anche amante dello sport. Non si sa come lei e Gianluca si siano conosciuti, né da quanto tempo siano ormai una coppia.

La coppia è uscita allo scoperto sui social durante il mese di novembre, dove entrambi hanno pubblicato una foto con l’altro; in particolare Ginoble ha pubblicato una foto con questa descrizione: “E dopo ho incontrato te”. Con questo post, il giovane tenore ha finalmente svelato l’identità della sua nuova fiamma: entrambi sembrano veramente innamorati e presi da questa relazione.