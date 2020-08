La presunta depressione di IIicic, parlano i compagni di squadra

Tra i mali causati dal coronavirus figura la presunta depressione di alcune star, come quella di IIicic. L’attaccante dell’Atalanta sarebbe infatti vittima di un profondo sconforto, almeno stando alle parole dei compagni di squadra.

“FORTE E FRAGILE COME I TRONCHI DEI VECCHI ALBERI” – Rischio di un crollo economico mondiale e città svuotate dai propri abitanti, costretti ad una quarantena di ben tre mesi. Il COVID-19 non ha certo perso tempo e si è presto diffuso ovunque sul globo terrestre. Come conseguenza, numerosi casi di infelicità e forte tristezza durante il lockdown. A quanto sembrerebbe il calciatore Josip IIicic figurerebbe tra di loro. Quest’ultimo avrebbe passato un difficile periodo una volta costretto a rimanere chiuso in casa.

In questi ultimi mesi si trovava a Bergamo. Tra l’ansia trasmessa dal conteggio giornaliero dei morti e dei casi positivi, e la paura di contrarre il virus, non era semplice essere ottimisti. Un buio lasso di tempo che sembrava infinito, come abbiamo sperimentato tutti, e che ha messo a dura prova la forza, lo spirito e l’animo del calciatore. Soprattutto considerando che secondo alcuni suoi compagni, la sua forza nasconde anche una parte più fragile e sensibile.

«È un ragazzo forte, ma anche fragile, come i tronchi degli alberi antichi». Adesso il ragazzo è in buone mani, nella casa di campagna dei suoi famigliari, i quali possono quindi prendersi cura di lui. Tuttavia il futuro della società calcistica Atalanta Bergamasca è incerto.

LA “PERDITA” DI UN CAMPIONE – La presunta depressione di IIicic ha certamente avuto un forte impatto sul mondo calcistico, in modo particolare a Bergamo ovviamente. Nonostante gli sforzi per motivare, risollevare e consolare il loro campione, nessuna impresa degli allenatori ha avuto l’effetto sperato. La domanda è: Quanto tempo ci vorrà prima che il fiore all’occhiello della squadra si riprenda?