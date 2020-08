Luca Ward, la moglie: chi è Giada Desideri?

Quando si pensa al mondo del doppiaggio italiano, tra i tanti nomi degli eccellenti doppiatori certamente spicca quello del talentuoso Luca Ward. Attore e doppiatore di successo, è sposato con Giada Desideri dal 2013, dopo ben dieci anni dal loro primo incontro. Ma chi è la bellissima Giada Desideri?

CHI È LA MOGLIE DI WARD? – Figlio del famosissimo Alessandro Ward, seguendo le orme paterne, Luca Ward intraprende gli studi per diventare doppiatore. Negli anni, l’uomo ha poi scoperto un altro amore: la recitazione. È proprio sul set di un film che incontra colei che nel 2013 è diventata sua moglie: Giada Desideri.

All’anagrafe Maria Giada Fagioli, Giada è una bravissima e bellissima attrice. Classe ’73, la bellezza della Desideri viene già notata a 13 anni da un fotografo di New York. Successivamente, viene scelta da Luigi Comencini per vestire i panni di Crisolinda nel film Un ragazzo di Calabria. La notorietà la donna la raggiunge nel 2013, grazie al film I ragazzi del muretto.

COSA FA ORA? – Dopo aver recitato in note serie tv italiane come Un posto al sole, Dio vede e provvede, Don Matteo 3, Una donna per amico 2 e Gente di mare, Giada ha deciso di allontanarsi dai riflettori. Dal lungo e grande amore con Luca Ward sono nati Lupo e Luna, ed è proprio per i figli che la donna ha deciso di occuparsi di un blog Curvy Jade. La Desideri, in modo ironico e intelligente, affronta l’argomento del fisico curvy, cercando di aiutare le donne ad accettarsi per come sono.

Riguardo il suo amore verso Giada, tempo fa Luca ha rivelato: “Sono sposato e innamorato pazzo di Giada, non metterei mai a repentaglio quello che ho costruito con mia moglie. Però, penso con allegria e con divertimento alle avventure di gioventù”.