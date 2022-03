La Pupa e il Secchione, svelato un nuovo concorrente: Gianmarco Onestini

Tra pochi giorni, precisamente il 15 marzo, tornerà in prima serata su Canale 5 La Pupa e il Secchione. Al timone della conduzione ci sarà Barbara D’Urso, che recentemente ha voluto svelare il nome di uno dei concorrenti di questa edizione.

SVELATO UN NUOVO SECCHIONE – Recentemente intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, la D’Urso ha spiegato nel dettaglio i cambiamenti apportati al programma. Al contrario delle precedenti edizioni, quest’anno la trasmissione sarà un “incrocio fra il reality, il divertimento e il racconto di storie davvero particolari”.

Per quanto riguarda i concorrenti, è confermata la presenza di Flavia Vento e Paola Caruso, entrambe Pupe, di Francesco Chiofalo nei panni di Pupo e di Aristide Malnati e Nicolò Scalfi, il super campione di Caduta Libera, Secchioni. A gran sorpresa, sempre al settimanale, Barbara ha voluto dara un’esclusiva che riguarda proprio il cast.

A partecipare al programma ci sarà anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini ed ex gieffino in Italia e in Spagna. Sul fratello dell’ex tronista, la conduttrice ha dichiarato: “Lui è davvero un bel ragazzo, ora sta studiando per laurearsi in Giurisprudenza: è tra i Secchioni”.

LA GIURIA – Riguardo ai giudici, la conduttrice ha confermato la presenza di Federico Fashion Style ed Antonella Elia. Sul terzo giudice, invece, la D’Urso non si è ancora espressa. Alcune fonti, tra cui il magazine stesso, sono certe che sarà Soleil Sorge a vestire i panni del terzo giudice. La ragazza è stata infatti eliminata nel corso dell’ultima puntata del GF Vip.