La Roma si inserisce per Deulofeu

Anche la Roma si inserisce nella corsa per Gerard Deulofeu. I giallorossi puntano a lui per rinforzare l’attacco

Non solo il Napoli su Gerard Deulofeu. Anche la Roma si è inserita nella trattativa al giocatore dell’Udinese, con cui ha un contratto fino al 2024.

José Mourinho e Tiago Pinto puntano ad avere più di un attaccante in più, visto che Felix Gyan andrà in prestito e Eldor Shomurodov ha faticato parecchio per entrare negli schemi giallorossi. Per il giocatore spagnolo i friulani chiedono 20 milioni, almeno, e la Roma avrebbe effettuato già più di un sondaggio.

Stefano Martorano parla della situazione dello spagnolo

Stefano Martorano, giornalista del Messaggero Veneto, ha parlato ai microfoni di Calcio Napoli 24 live della situazione. Queste le sue parole: “Deulofeu è stato chiesto ufficialmente da Giuntoli all’Udinese. Il club friulano è disposto a cederlo, così come il calciatore vorrebbe approdare in un club prestigioso. Dal momento che ha perso Insigne, Spalletti ha pensato subito ad un giocatore come Deulofeu perché gli piacciono profili di questo tipo: l’Udinese chiede non meno di 20 milioni di euro.”

Una trattativa che dunque potrebbe decollare presto, con prezzi ben più elevati rispetto a quanto si vociferava giorni fa. Il calciatore spagnolo costituisce un profilo di maturità e allo stesso tempo affidabilità per Roma e Napoli. L’Udinese lo ha prelevato dal Watford nella stagione 20/21, lasciandolo in prestito, salvo poi riprenderlo quest’anno e farlo giocare in pianta stabile nei titolari. L’ex Barcellona non ha deluso minimamente, riuscendo a risultare tra i migliori giocatori bianconeri della stagione.