La Roma supera il Betis per Aouar

Houssem Aouar è nell’agenda del Real Betis da tempo immemorabile, ma non è l’unico a puntare sul francese, che sarà libero dal 1° luglio dopo aver terminato il suo contratto con l’Olympique Lione. Il giornalista Fabrizio Romano ha dichiarato che la Roma è la squadra meglio piazzata per aggiudicarsi l'”8″.

La squadra di José Mourinho gli offre un contratto di cinque anni nella capitale italiana, il migliore sul tavolo. Il Real Betis sta lavorando all’ingaggio di Houssem Aouar dalla scorsa finestra di trasferimento estiva. Il francese farebbe fare un salto di qualità alla sala macchine dell’Heliopolis, oltre a formare un’alleanza connazionale con Nabil Fekir.Inoltre, l’Eintracht Francoforte lo sta seguendo da vicino, ma per il momento ha deciso di non muoversi. In sostanza, il club tedesco sta aspettando che il giocatore decida dove scrivere il prossimo capitolo della sua carriera.

Parla Tiago Pinto

A parlare della situazione è anche il direttore sportivo della Roma, che ha detto: “Non voglio fare come la Ferrari, che fa tanta pole position e poi dopo non arrivo alla fine. Oltre agli scherzi, la situazione di Smalling non l’abbiamo mai nascosta: noi e il giocatore volevamo rimanere, non è ancora finita ma penso che la prossima settimana ci saranno novità. Su Aouar non è il momento opportuno per parlarne, è un giocatore che spesso viene affiancato alla Roma, è un grande giocatore, vediamo cosa succede in futuro“.