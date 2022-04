L’adolescenza di Alessia Marcuzzi: il primo servizio fotografico condiviso su instagram

I fan di Alessia Marcuzzi continuano a sentire la mancanza della conduttrice televisiva romana: dopo aver condotto le ultime edizioni delle “Le Iene” e di “Tempation Island”, il 30 giugno 2021, tramite un comunicato ufficiale, annuncia di lasciare la propria azienda Mediaset dopo ventisei anni. Al momento si sta dedicando alla sua famiglia e sta portando avanti il suo progetto del mondo del beauty: tempo fa ha dato vita a una linea di skincare (con tanto di store online) che comprende sieri, fragranze, creme e oli.

Inoltre sta portando avanti anche il suo progetto imprenditoriale cominciato nel 2012, con la fondazione dell’azienda Marks&Angels, incentrata sulla produzione di borse e accessori in pelle realizzati a mano, interamente made in Italy. Sembra ancora lontano un suo possibile ritorno nella televisione italiana, visto che a detta sua non è ancora pronta a questo rientro.

Per colmare questo enorme vuoto, la Marcuzzi cerca di tenersi il più attiva possibile sui social, dove condivide sia la sua vita personale che quella lavorativa. Ad esempio in questo ultimo periodo, ha postato foto e insta-stories della favolosa vacanza da sogno alle Maldive vissuta con la propria famiglia, tra balli scatenati, piscine mozzafiate e un mare azzurro limpido.

La conduttrice ed ex-modella italiana è una classe 72′, e all’anagrafe ha 49 anni compiuti da qualche mese: nonostante il fisico dica diversamente, sono già passati oltre 30 anni dal suo esordio assoluto nella televisione italiana. Non solo il suo carattere gli ha permesso di diventare un volto noto e apprezzato dal pubblico italiano, ma anche la sua bellezza che ha conquistato il cuore di tutti gli spettatori. È stata lei stessa a condividere coi follower delle foto risalenti a quando aveva appena 16 anni.

Tali foto sono state rese note anche dalla testata giornalistaca Fanpage.it, che ha commentato così le vecchie foto della Marcuzzi: “Gli scatti ci restituiscono una Alessia Marcuzzi acqua e sapone, con lo sguardo limpido e pulito e la chioma bionda mai abbandonata, ma portata in modo più voluminoso e ribelle. Il look total denim è in perfetto stile anni Ottanta, con pantaloni e camicia di jeans. La foto ha riscosso enorme successo ed è stata commentata anche da diverse colleghe del mondo dello spettacolo, tra cui Sabrina Ferilli e Adriana Volpe. […].”