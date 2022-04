Roma, la strategia per Frattesi

I giallorossi sono ancora in corsa per Davide Frattesi. Il centrocampista neroverde è contesissimo, ma la Roma lo vuole a tutti i costi

Sono indietro nella corsa, ma i giallorossi proveranno il tutto e per tutto pur di arrivare a Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è seguito da mezza Serie A, con Inter e Juventus a capitanare la corsa.

Tiago Pinto potrebbe però provare una mossa astuta. Nonostante siano indietro nelle gerarchie per l’acquisto, la Roma potrebbe tentare una mossa di disturbo ai danni delle altre pretendenti.

La clausola pro Roma

La Roma detiene una percentuale del 30 % sulla futura rivendita di Davide Frattesi. Dunque anche se non acquistasse il giocatore potrebbe tentare un inserimento per far lievitare il prezzo, così da incassare maggiormente dalla cessione dei neroverdi.

L’interesse della Roma resta sul giocatore, ma il Sassuolo chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro e con la furiosa concorrenza si rischia seriamente un’asta. Il classe ’99 sta vivendo una stagione da urlo in Emilia-Romagna, tanto da risultare come uno dei potenziali pilastri della nazionale italiana futura.

Il calciatore non è però nuovo a prestazioni di alto livello e già con il Monza nella scorsa stagione ha dimostrato di sapere il fatto suo. Dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili giallorosse, Frattesi è arrivato in neroverde nella stagione 17/18 per circa 5 milioni di euro. Ora il suo valore è triplicato e sia Roma che Sassuolo sembrano pronte a incassare bene. Indipendentemente da dove andrà, la Roma potrà dire di avere l’ultima parola.