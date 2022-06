Laporte, la Juventus ha chiesto informazioni

Secondo quanto riportato da Repubblica, la Juventus avrebbe chiesto informazioni al Manchester City per Laporte. Trattativa tuttavia difficile

Quello di Aymeric Laporte è un nome che gira da anni in orbita bianconera. Già dai tempi dell’Athletic Bilbao il difensore francese naturalizzato spagnolo interessava, poi passò però al Manchester City.

Ora la Juventus sembrerebbe – complice il bisogno di un difensore – aver riacceso il proprio interesse ma che sembrerebbe potersi fermare soltanto ad un sondaggio. Il Manchester City per il difensore spagnolo chiede tanto e solo cash, trattativa che dunque si prospetta quasi impossibile.

Non lascia Manchester

Il calciatore è arrivato in Inghilterra nel 2018 per circa 65 milioni di euro. Si è confermato sempre come un buon difensore, ma ci si è sempre aspettati di più da lui. Il Manchester City non lo ritiene incedibile, tanto che chiederebbe 40 milioni di euro cash per farlo partire.

Trattativa che sembra impossibile, dato che la Juventus starebbe ponderando di provare ad inserire nella trattativa per un eventuale difensore qualche contropartita. I primi in lista sembrano essere Milenkovic della Fiorentina e Gabriel dell’Arsenal. Per il serbo potrebbe venire in aiuto una clausola rescissoria di circa 15 milioni, di cui si sa ancora poco riguardo alla veridicità. In caso, la Fiorentina chiede almeno 20 milioni. Per Gabriel, invece, gli inglesi chiedono almeno 50 milioni di euro. Il difensore brasiliano – a differenza di Laporte – potrebbe però essere inserito in uno scambio. La Juventus potrebbe offrire il cartellino di Arthur può cash per acquistarlo, cosa che ridurrebbe l’esborso e consegnerebbe ad Allegri il difensore tanto agognato.