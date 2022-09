L’Argentina potrebbe chiedere i giocatori in anticipo

Per ora è solo una voce, ma la selezione nazionale dell’Argentina sarebbe intenzionata a chiamare prima i propri calciatori convocati per il mondiale

La nazionale dell’Argentina sembra intenzionata a chiamare i propri giocatori con largo anticipo. Secondo quanto riportato da dobleamarilla.com.ar, la selezione albiceleste sarebbe intenzionata a iniziare anzitempo la propria preparazione per il mondiale.

Al momento appare come una cosa di difficile fattura, specialmente perché ciò potrebbe causare un pericolosissimo precedente. Anche le altre federazioni potrebbero chiedere la stessa cosa, con il pericolo che i campionati rimangano sprovvisti di calciatori per giocare.

Il pericolo si fa grande

Il Napoli potrebbe ritrovarsi dunque senza Giovanni Simeone. Nonostante per ora non sembri essere tra i convocati, il cholito potrebbe finire per avere spazio nella rosa per il mondiale e dunque essere convocato. Tra gli altri giocatori a rischio convocazione prematura ci sarebbero anche Angel Di Maria, Leandro Paredes, Nahuen Perez e Paulo Dybala.

Tutti potrebbero saltare tanti big match, con le società che non sembrerebbero contente di questa possibilità. La cosa sicura è che un’idea così difficilmente verrà ascoltata, specialmente perché se dovesse accadere si rischierebbe di creare il caos all’interno delle società europee e non solo. Il pericolo di uno stop dei campionati diverrebbe ingestibile, con il mondiale in Qatar che già sta creando polemiche di suo. Lo stop di un mese dei campionati non è ben visto all’interno delle federazioni, che avrebbero preferito continuare a giocare i propri campionati in tranquillità e senza una sosta forzata per le nazionali.