Lavezzi, la rivelazione social della fidanzata Natalia: “Vi dico una curiosità…”

È recentemente tornata a far parlare di sé la fidanzata di Pocho Lavezzi, Natalia Borges. La modella ha infatti deciso di voler rivelare una sua paura, tutto ciò tramite il social più utilizzato dai vip: Instagram.

“Vi dico una curiosità…” – Tramite Instagram dove conta ben 116 mila follower, Natalia ha voluto fare un’indiscrezione su se stessa e su una sua paura che non è ancora riuscita a superare. Tramite le IG Stories, ha quindi rivelato:

“Vi dico una curiosità, c’è una cosa che non ho mai saputo fare: non so nuotare. Ho provato poche volte, ma ho paura! C’è qualcun altro al mondo come me?”.

A GONFIE VELE CON LAVEZZI – Dopo una pausa avvenuta durante i mesi estivi, tra l’ex calciatore del Napoli e la modella va a gonfie vele. La loro storia è nata durante la quarantena, passata all’insegna del lusso e documentata dalle tante foto condivise sui social.

Ad annunciare il loro ritorno di fiamma sono stati proprio i diretti interessati, non nascondendo i like e i commenti che si scambiano su Instagram. Recentemente, inoltre, Lavezzi ha voluto fare gli auguri social alla fidanzata, pubblicando una foto di coppia con una romantica dedica: “Buon compleanno amore! Ti auguro sempre cose belle, ti amo!”.