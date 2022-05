Le Iene, Belen Rodriguez sostituita?

L'edizione di quest'anno sta per volgere al termine e con essa il cambio dei conduttori

Questa edizione delle Iene sta per volgere al termine, presumibilmente la prima settimana di giugno. I conduttori e gli inviati si fermeranno per la pausa estiva per poi tornare nel mese di ottobre. Pare però che ci saranno dei cambiamenti, vediamo le ultime notizie.

Cambio conduttori: via Belen Rodriguez?

La conduzione del programma cambierà sicuramente, infatti, sembrerebbe che Belen sia sempre più lontana dalla prossima edizione. Quest’anno per la prima volta si è ritrovata a condurre il programma affiancata da Teo Mammuccari. Una scelta che forse non è molto piaciuta ai telespettatori.

Per molti la coppia ha avuto successo solo grazie alla professionalità di Teo Mammuccari, il quale è riuscito a non far notare troppo le difficoltà della collega.

Proprio per questo motivo, i vertici del programma sarebbero intenzionati a sostituirla a partire da ottobre. I critici hanno considerato la showgirl argentina l’anello debole del programma, quasi sovrastata dalla naturalezza e professionalità del collega.

Chi sostituirà Belen?

In queste ore è emerso il nome di Aurora Ramazzotti. La giovane ha avuto modo di guidare qualche puntata del format e di indossare i panni dell’inviata. La giovane però potrebbe essere un piano B, in quanto la priorità ricadrebbe su Alessia Marcuzzi, la quale potrebbe tornare dopo due anni di assenza dalla televisione.