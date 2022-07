Le parole dell’agente di Politano

Mario Giuffredi, l’agente di Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito ai microfoni di “Diletta Gol Summer Edition”, trasmissione messa in onda su Tv Luna. L’agente è tornato sulle voci di mercato che vedrebbero poca empatia tra l’ala destra ex Sassuolo e mister Spalletti.

Ecco le sue parole:”Non è vero che Politano cerca più spazio, è Spalletti che vuole accompagnarci alla porta. Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci chiaro che non riponeva fiducia in Matteo. Sappiamo bene che in una squadra come il Napoli ci sono delle rotazioni e non abbiamo mai fatto problemi per il minutaggio.”

Ha poi concluso così: “Credo che ogni giocatore debba meritarsi il proprio spazio e noi rispettiamo le scelte tecniche. Però se non si percepisce la fiducia e la volontà di trattenere il calciatore diventa inevitabile che io mi metta all’opera per cercare una sistemazione che dia maggior serenità al mio assistito.”

Sul futuro ha dichiarato che ci sono varie opzioni, che potrebbe sia giocare in Italia che all’estero. Sicuramente una meta appetibile è quella spagnola, al Valencia di Rino Gattuso che lo stima molto. Giuffredi da napoletano propone sempre prima il Napoli, al quale è molto legato, ma se l’allenatore non punta sul suo assistito, troveranno chi avrà più fiducia in lui.

Matteo Politano, fino ad ora, ha giocato con la maglia del Napoli 85 partite siglando 14 reti. E’ un giocatore dotato di buona tecnica, velocità ed agilità. Un giocatore perfetto per la fascia, grazie anche alle sua capacità di effettuare finte e dribbling. Nel caso in cui dovesse lasciare Napoli, la società come si muoverà sul mercato? Chi arriverà al suo posto?