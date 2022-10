L’entità dell’infortunio di Rrhamani

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Napoli. Amir Rrhamani, uscito al minuto ’80 della partita con la Cremonese, ha riportato un infortunio di tipo muscolare. Il giocatore kosovaro ha effettuato degli esami strumentali nella giornata di oggi che hanno evidenziato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Per il difensore partenopeo si stimano almeno tre settimane di stop.

Dell’infortunio ne ha parlato anche Enzo Castellacci ai microfoni di “Calcio mercato Live 24”: “Infortunio Rrhamani? Un sovraccarico muscolare si ha in questi ultimi tempi. I ragazzi hanno giocato 3 gare in una settimana, in più la preparazione è diversa rispetto agli altri anni perché c’è il Mondiale. E’ stata una preparazione che ha badato più ad una partenza forte. Nel caso di Rrhamani non so che tip odi lesione sia, leggo adduttore.

Se è una distrazione semplice senza rotture di fibre muscolari, nel giro di un mese se la cava. Se c’è lesione delle fibre, tipo secondo e terzo grado, ci vorrà molto più di un mese. Da quanto trapela sembrerebbe un mese. Il periodo della pausa va gestito molto bene. Dal punto di vista della preparazione, non si può lasciare tutto. Andranno a fare gare amichevoli.

Osimhen? La lesione di secondo grado è già di un certo rilievo. C’è stata una rottura delle fibre in questo caso. Serve cautela per non avere delle recidive. Penso Spalletti lascerà qualche giorno di riposo alla squadra nella sosta mondiale. Si sapeva che questo sarebbe stato un campionato anomalo. Il periodo è quello clou perché bisogna riorganizzare il recupero di chi è affaticato. Servirà poi una preparazione particolare.”

Rrhamani quindi molto probabilmente salterà sei gare tra Serie A e UEFA Champions League. Al suo posto si alterneranno Juan Jesus e Leo Ostigard, un brutto colpo per i partenopei che dovranno giocare partite fondamentali.