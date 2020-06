Esce oggi, 19 giugno, “Le donne sono come le stelle” il nuovo singolo Leo Pari. Dopo i successi di “Matrioska” e “Dobermann”, torna con un inno pop a tutto l’universo femminile.

“Ho letto alcune storie di donne di straordinaria bellezza e coraggio durante questo lockdown. Ho pensato di dedicare anche a loro questa canzone, un inno alla gioia che le donne sanno darci, con la loro necessaria presenza, spontanea e terrena. Parto dal ricordo di un amore per allargare la dedica alle donne di tutto il mondo, al meraviglioso universo femminile che con le sue infinite sfaccettature è un diamante purissimo che ci regala speranza nel futuro. Alle madri, alle sorelle, alle compagne, alle amiche, GRAZIE!!! Leo”

Di seguito nomi e storie di grandi donne che l’artista ha voluto ricordare e menzionare: Elena Pagliarini è l’infermiera di Cremona ritratta nella foto diventata simbolo dell’emergenza coronavirus. Positiva e poi guarita, ha rappresentato il coraggio, la tenacia e l’umanità di tutta la categoria infermieristica. Cristina Avancini è l’insegnante di una scuola pubblica elementare che, nonostante il contratto scaduto, ha continuato a fare video lezioni con i suoi studenti durante il lockdown.

Amalia Ercoli Finzi è scienziata e ingegnere aerospaziale conosciuta anche come “La signora delle comete”. Consulente scientifico della NASA, dell’ASI e dell’ESA, è una delle figure di massima esperienza internazionale nel campo dell’ingegneria aerospaziale.

Silvia Massarelli è una direttrice d’Orchestra,ha diretto numerose orchestre in Italia e all’estero. E’ la prima donna al mondo ad aver vinto il Grand Prix de Direction d’Orchestre al concorso internazionale per Giovani Direttori.

Elodie Di Patrizi è una cantante pop e ha fatto un documentario dove ha parlato apertamente delle sue origini e del quartiere da dove viene.

Elisabetta II, Regina del Regno Unito, da 68 guida una nazione in prima linea, rassicurando i propri sudditi in tempi di crisi. Di recente ha affermato che si mantiene in forma bevendo 4 drink al giorno.

Cristina Fogazzi con la sua pagina IG Estetista Cinica si mette in gioco per quello che è,parlando in maniero schietto e vero alle donne.

Kasia Smuntiak, attrice e modella, ha creato un filtro IG che simula la vitiligine, di cui lei stessa soffre, come omaggio alla bellezza della diversità, per trasmettere un messaggio all’insegna dell’auto-accettazionee della body positivity.