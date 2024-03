MAGADAN: il nuovo singolo è ““INCHIOSTROMATITA”

Un nuovo flusso creativo, un momento di rinascita e amor proprio dopo l’instabilità, le insicurezze e le dure riflessioni, che diventano dunque musica e certezza attraverso la penna dell’artista.

“Inchiostromatita”, il nuovo singolo di Magadan, disponibile dal primo di marzo, rappresenta

una rinascita dopo un periodo di forte cambiamento: il perfetto esempio di come l’arte possa essere amica, salvatrice e fonte di autostima ritrovata. La sperimentazione è alla base della nuova rotta musicale di Daniele, che nel ritornello tra archi e violini riesce ad avvolgere e sorprendere l’ascoltatore con la sua energia.

Il brano viene scritto nel 2021, momento in cui nell’artista si risveglia la voglia di sorridere:

attraverso la scrittura Magadan decide di lasciarsi alle spalle il passato e ricominciare da un

nuovo approccio alla musica. Sono i produttori Simone Sproccati (heysimo) e Andrea Castelli che vedono nel pezzo del potenziale: insieme all’autore decidono di stravolgerlo e dargli un respiro pop-rock, aggiungendo elementi elettronici alla produzione.

Nella riscrittura di “Inchiostromatita” il significato iniziale è andato perdendosi, ma il legame che l’autore ha col brano resta intenso quanto quello con un amico intimo: l’amor proprio che ne è sfociato dalla scrittura è stata la scintilla che ha riportato Magadan a prendersi cura di sè stesso e mettersi al primo posto.

“Spero che pubblicandolo io possa ringraziarlo a dovere per tutto ciò che mi ha dato. Spero vivamente che possa regalare agli altri quello che ha regalato a me. Spero che chiunque l’ascolti ne abbia cura”.

É con questo augurio che Daniele condivide col pubblico una parte importante del suo cammino come Magadan, fiducioso che questo possa portare sicurezza e self-love a tanti, come ne ha portato a sè stesso.

BIOGRAFIA

Daniele D’Adamo, in arte Magadan, è un ragazzo di 23 anni di origini pugliesi. La sua passione per la scrittura inizia in età adolescenziale con il rap, con un gruppo di amici poi si autoprodurrà e, dal 2015 al 2019, girerà tutta la provincia pugliese destreggiandosi nei suoi primi live. Nel 2019 si trasferisce a Milano per frequentare il CPM, ma è nel 2021 che l’urban inizia a stargli stretto, iniziando così a cercare una forma musicale che gli appartenga maggiormente. Puntando a diventare un punto rosso nella folla, la sua musica diventa un miscuglio di colori, contaminazioni e sfumature di generi come il rock, il pop americano e il funk. Sempre nel 2021 tenta l’esperienza di X Factor, uscendone cresciuto e lungimirante. La voglia di raccontare storie e di emozionare, è per Magadan parte fondamentale del suo progetto artistico: il primo marzo si aggiungerà ai suoi singoli già pubblicati “Inchiostromatita”, un nuovo tassello dopo “In un uomo” e l’EP d’esordio “Mare tra le luci”.