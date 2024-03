Michelle Impossible, non convince la terza edizione: calo di ascolti

Dopo il successo riscosso dalle prime due edizioni, Michelle Hunziker è nuovamente tornata in prima serata con Michelle Impossibile & Friends. L’esordio di questa terza stagione, però, non è stata dei migliori come mostrano gli ascolti della prima puntata.

A distanza di sette giorni dalla messa in onda della prima puntata, la Hunziker è nuovamente tornata con il secondo dei tre appuntamenti previsti nel suo programma. Ma come sarà andata?

È UN FLOP? – Già i tiepidi ascolti della seconda edizione avevano fatto intendere il poco entusiasmo da parte del pubblico. A confermare questa ipotesi è stato il risultato raggiunto dalla prima puntata dall’one woman show della conduttrice, andata in onda la scorsa settimana.

Nonostante la Hunziker sia tra le conduttrici italiane più apprezzate, la nuova stagione di Michelle Impossibile & Friends non sembra attirare i telespettatori. La prima serata, infatti, ha registrato solo il 15.8% di share, a dispetto degli alti ascolti registrati nelle scorse edizioni.

In occasione della seconda puntata, a correre in soccorso della presentatrice sono stati proprio gli ospiti. Ad esibirsi con i loro intramontabili successi sono stati Renato Zero, Umberto Tozzi, Raf e Albano Il successo, però, non è dato dal programma, ma dall’effetto nostalgia che provocato da questi indimenticabili repertori.