LALA: “PRIMO MAGGIO” è il nuovo singolo

Dopo il successo di “Chiaroscuro”, il primo EP dell’artista romano classe ‘94, LALA torna a raccontarsi con “Primo Maggio”, un brano dalle sfumature psichedeliche che racchiude tutta la prepotenza della locuzione latina Hic Et Nunc. Fuori venerdì 1 marzo su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Ada Music Italy, “Primo Maggio”è il brano monito dello stare bene. Racconta l’importanza dell’osservarsi attraverso le proprie forme, riconoscendone i confini e le appartenenze.

“Ma nel buio



c’ho trovato un senso:

la mia luce si vedeva meglio

e la tua ombra era un ricordo

di tutte quelle volte in cui

mi hai acceso e poi mi hai spento”

“Primo Maggio” – già disponibile in presave al link http://ada.lnk.to/primomaggio – è un brano che nasce dalle ombre di un corpo che, ha scelto di decidere per se stesso. E’ la resilienza della negazione, del lasciar andare ogni componente che non appartenesse alle proprie radici. E’ l’importanza di salvaguardare il posto nel mondo che vogliamo occupare, senza lasciarci distrarre dalle voci di fondo.

LALA, confermando ancora una volta le sue capacità autoriali ed artistiche, ci mette a contatto con le nostre realtà più complesse, quelle che esprimono nel modo più calzante chi siamo realmente. Il testo infatti, è il graffio alla schiena che c’invita a non lasciarci andare, a non confonderci mai nell’incantesimo di un riflesso.

“Primo Maggio” è un brano che ci porta non solo a riflettere ma anche a raccogliere ed accogliere ogni componente del nostro sacro io.

“Primo Maggio è uno schiaffo in faccia alla realtà. E’ un monito a lasciare andare per stare meglio. Pretendere il nostro posto, trovarlo e curarlo, deve essere alla base della nostra vita per non permettere a nessuno di schiacciare o spegnere dalle persone che abbiamo affianco”

LALA, inoltre, presenterà il nuovo brano in anteprima live nel concerto d’apertura di Assurditè che si terrà il 2 Marzo al Largo Venue di Roma.

BIOGRAFIA

Luca, in arte LALA, è un cantautore romano, classe ’94.

Da subito, si fa strada nell’ambiente urban, precisamente nel chill/r&b, genere che lo accompagna nella scrittura di “ACROFOBICI” (20.000 streams), “INCHIOSTRO”, “STROBO” e “MONOSILLABI”, brano che conquista la playlist Fresh Finds di Spotify.

Nella primavera del 2023, porta i suoi singoli al Meeting del Mare, festival di Marina di Camerota, e all’evento SOUL GLO in cui “Inchiostro” si trasforma in una vera experience d’arte, durante la quale i visitatori trasferiscono su tela le loro impressioni sul brano in maniera immediata, immergendosi completamente nel contesto musicale.

Il 30 giugno 2023, LALA, esce con “CHIAROSCURO”, il suo primo Ep, prodotto in collaborazione con Mark Ceiling (producer in European Vampire, Young Kali, ecc.), Antonio Falanga e Filippo Temperini. Il progetto vanta anche le penne di Francesco Sponta e Martina May.

Nel 2024 torna con “Primo Maggio”, singolo che lo porta ad aprire il live di Assurditè al Largo Venue di Roma.