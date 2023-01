Arriva la smentita da parte dell’entourage di Lewis Ferguson, dopo che alcuni media scozzesi avevano dato l’interesse della Juventus per il giocatore

Parla chiaro e tondo l’entourage di Lewis Ferguson ai nostri microfoni. Il calciatore scozzese, secondo fonti arrivate proprio dal Regno Unito, sarebbe entrato nel mirino della Juventus. Notizia subito smentita, con il giocatore che sarebbe invece concentratissimo sul Bologna.

Abbiamo potuto parlare con Football Promotions Ltd. (Scotland), che gestisce la procura del calciatore classe ’99, che ha risposto alle nostre domande in esclusiva. Per ora il centrocampista è concentrato sulla stagione attuale e non ha intenzione di trasferirsi lontano dai rossoblù. Il giocatore è attualmente legato al Bologna da un contratto quadriennale fino al 2026, con opzione per un anno successivo.

ESCLUSIVA – Ecco cosa ci hanno detto

La Juventus ha sondato il giocatore? “Non sappiamo nulla. Lui ha un contratto di cinque anni ed è contento a Bologna. È felice sin dal primo giorno nel club e vuole continuare la propria crescita qui“.

C’è la possibilità di un trasferimento in estate? “Per ora lui è concentrato sull’attuale stagione e non pensa al mercato. Il suo obiettivo è dare il meglio possibile con la maglia del Bologna, farsi un nome qui. Quando sarà tempo riconsidereremo eventuali possibilità, ma per ora Lewis vuole stare qui. Anche se non ha mai nascosto di voler giocare in una big inglese o italiana, prima o poi“.

Come si sente Ferguson in Serie A? “Lui ama la Serie A e si sente felice. Ha 23 anni e, come è giusto che sia, vuole giocare. Ha voluto fortemente vestire la maglia del Bologna, nonostante in estate anche Cagliari e Lecce ci abbiano cercato. Il suo obiettivo, sin dai primi passi nella carriera, è sempre stato arrivare in un campionato maggiore. Ci è riuscito, ma ora non vuole fermarsi qui“.