L’ex Napoli Carnevale: “Solo una squadra può battere gli azzurri il prossimo 3 maggio”

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto l’ex calciatore del Napoli ed ora scouting dell’Udinese, Andrea Carnevale. Tra i vari temi toccati, si è parlato della grande stagione degli azzurri e di uno Scudetto che ormai sembra alla portata del club di Aurelio De Laurentiis:

“Luciano Spalletti quest’anno merita lo Scudetto, la sua è un’opera d’arte. Non c’è storia, Luciano è sempre stato il numero uno per me. Sta facendo grandissime cose, arrivare ai quarti di finale è davvero una cosa grandissima. Penso che nessuna squadra sia in grado di battere gli azzurri, forse solo una squadra il prossimo 3 maggio: noi dell’Udinese“.

Da parte dell’ex calciatore del Napoli, quindi, sono arrivati grandi complimenti per i ragazzi partenopei e soprattutto per il suo allenatore, Luciano Spalletti, il quale si avvia alla vittoria del suo primo Scudetto in Italia.