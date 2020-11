LexVirus: Il difficile bilanciamento tra i diritti al tempo del Covid-19

I provvedimenti legislativi che solo un anno fa avremmo ritenuto intollerabili e lesivi per la nostra sfera privata oggi costellano la nostra quotidianità, cambiano le nostre abitudini ed incidono sulle nostre scelte di vita.

Tanto che è divenuto “normale” coprirsi quasi totalmente il viso, rientrare in casa entro le 23:00, non ritrovarsi in un pub o non organizzare una festa.

A questo proposito abbiamo iniziato a chiederci quanto valgano in soldoni i nostri diritti come ad esempio il diritto alla salute, il diritto a ricevere un’adeguata istruzione o il diritto alla libera circolazione. Nella sfera dei diritti dei minori quanto vale il diritto ad avere un’infanzia veramente libera, libera di giocare in strada, ritrovarsi alla ricreazione, libera di vivere esperienze dirette con altri coetanei.

Tuttavia una quantificazione di tutti questi diritti ci porterebbe a trattare tematiche complesse e che non porterebbero ad una risoluzione tangibile.

Lo strumento legislativo primario che ha permesso tali limitazioni è stato la nostra Costituzione. Difatti ai sensi dell’art. 16 Cost., la libertà di movimento e di soggiorno del cittadino può essere soggetta a restrizioni per “motivi di sanità o di sicurezza”; secondo l’art. 17, il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi può essere limitato dall’autorità “soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.

Le ordinanze “Covid-19”

A proposito dei provvedimenti restrittivi ne abbiamo raccolto alcuni (emessi da autorità di diverso livello) che hanno caratterizzato le stranezze giuridiche che ha creato l’epidemia Covid-19.