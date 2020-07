L’Inter cercherà di evitare che la Juventus acquisti Pinamonti

Tra i vari giocatori che l’Inter ha in prestito c’è anche Andrea Pinamonti, che dall’anno scorso gioca tra le file del Genoa. Quest’anno non è stato molto fortunato per il classe 1999 che pur avendo accumulato 30 presenze ha realizzato solamente cinque reti. È ormai evidente che non rientrava nei piani dell’Inter e Preziosi dovrà esercitare l’obbligo di riscatto di 18 milioni di euro.

Tuttavia nelle ultime ora sembra che la Juventus se ne stia interessando e Marotta farà di tutto per non lasciarlo andare ai bianconeri. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza dell’Inter vuole evitare a tutti i costi quanto successo con Zaniolo e starebbe iniziando a lavorare con il Genoa per riportarlo alla base per poi ricederlo a qualcun altro.

La contromossa per arginare l’interesse della Juventus sarebbe quello di acquistarlo per poi girarlo a un altro club che potrebbe interessarsene come per esempio il Verona che già aveva fatto qualche sondaggio per l’attaccante italiano.

Il suo agente Mino Raiola avrebbe già avuto contatti con alcuni club esteri. Pare si siano interessati a lui club dalla Francia e della Germania. Secondo la Gazzetta, l’agente tra gli altri di Ibrahimovic potrebbe bissare l’affare Balotelli e aprire la sua strada verso la Francia.

La Juventus, dal suo canto, è sempre attiva per cercare di acquistare giovani da far crescere in provincia e riportare alla base in caso di esplosione oppure rivenderli a un buon prezzo e generare una plusvalenza.